В Красноярском крае утвердили границы пяти поселков

В Единый государственный реестр недвижимости в феврале 2026 года внесли сведения о границах пяти поселков Красноярского края: Чесноки, Чулым, Березовый, Дивный и Курганы. Как сообщила пресс-служба регионального Росреестра, все они находятся на территории недавно образованного Балахтинско-Новоселовского муниципального округа.
Таким образом, в нашем крае официально зафиксировали границы 911 населенных пунктов из 1714 существующих.
— Это, по сути, фундамент для прозрачного управления территорией, а также для упрощения процедур ведения бизнеса. Четкие границы населенных пунктов необходимы для защиты прав собственников объектов недвижимости, — говорит Татьяна Голдобина, руководитель Управления Росреестра по региону.
Напомним, в ноябре прошлого года на карте края появилось новое озеро Буордах — водоем зарегистрировали в Государственном каталоге географических названий России. Объект находится на территории Таймыра, в одном километре к северу от реки Кресты.