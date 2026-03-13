В Красноярском крае утвердили границы пяти поселков

В Единый государственный реестр недвижимости в феврале 2026 года внесли сведения о границах пяти поселков Красноярского края: Чесноки, Чулым, Березовый, Дивный и Курганы. Как сообщила пресс-служба регионального Росреестра, все они находятся на территории недавно образованного Балахтинско-Новоселовского муниципального округа.