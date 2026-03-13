Бастрыкин требует доклад о затянувшемся расселении аварийного дома в Волгограде

Дом был построен в 1959 году. Напольные перекрытия разрушаются прямо под ногами, в стенах огромные трещины, а подвал постоянно затоплен канализационными стоками. Власти признали здание аварийным еще в 2017 году. Уже тогда было ясно, что жить здесь опасно. Однако, несмотря на официальный статус, благоустроенное жилье людям до сих пор не предоставили. Срок расселения, который установили на 2024 год, попросту перенесли на неопределенное время.