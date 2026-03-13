Таиланд планирует начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти

Власти Таиланда намерены начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил заместитель премьер-министра страны Пхипхат Ратчакитпракан.
— Из заявления США стало известно, что США прекратили бойкот экспорта российской нефти, так что Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках, — уточнил он.
На брифинге по ситуации на Ближнем Востоке политик добавил, что возобновление диалога будет инициировано Министерством энергетики Таиланда, передает РИА Новости.
Днем ранее Вашингтон разрешил покупку нефти и производных продуктов из РФ, которые были погружены на танкеры до 12 марта, о чем сообщили в генеральной лицензии управления Минфина США.
Министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что страна не снимет санкции, введенные против нефти из России. Также он усомнился в словах чиновника из Ирана, который предрек ее значительное подорожание.
По данным Reuters, по итогам марта доходы российского бюджета от налога на добычу полезных ископаемых могут вырасти почти вдвое.