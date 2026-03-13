Мэрию Красноярска обязали найти разумный срок для расселения аварийного дома в Кировском районе

Если в 2019 году износ составлял 81%, то по итогам экспертизы, проведенной в октябре 2025 года по инициативе одного из собственников, он достиг 85%. Специалисты зафиксировали аварийное состояние фундамента, стен, перекрытий, крыши и инженерных коммуникаций. Сделан вывод, что эксплуатация здания несет угрозу жизни и здоровью людей.