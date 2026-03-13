Ричмонд
Мэрию Красноярска обязали найти разумный срок для расселения аварийного дома в Кировском районе

Прокуратура добилась пересмотра сроков расселения многоквартирного дома на красноярской улице Алеши Тимошенкова, который признали аварийным еще 10 лет назад.

Прокуратура Кировского района Красноярска добилась пересмотра сроков расселения аварийного многоквартирного дома на улице Алеши Тимошенкова. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Здание еще в 2016 году признали непригодным для жизни, однако выселить жильцов планировали только в 2036 году. В ходе проверки выяснилось, что состояние дома с годами только ухудшается.

Если в 2019 году износ составлял 81%, то по итогам экспертизы, проведенной в октябре 2025 года по инициативе одного из собственников, он достиг 85%. Специалисты зафиксировали аварийное состояние фундамента, стен, перекрытий, крыши и инженерных коммуникаций. Сделан вывод, что эксплуатация здания несет угрозу жизни и здоровью людей.

Прокурор обратился в суд с требованием признать незаконным распоряжение администрации города, установившее длительный срок расселения. Суд согласился, что ожидание до 2036 года не отвечает требованиям безопасности.

Решение суда обязывает мэрию установить новый, разумный срок расселения в пределах текущего и следующего финансовых лет. Исполнить решение необходимо в течение месяца после его вступления в законную силу.

