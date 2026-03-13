Мэрию Красноярска обязали найти разумный срок для расселения аварийного дома в Кировском районе

Прокуратура Кировского района Красноярска добилась пересмотра сроков расселения аварийного многоквартирного дома на улице Алеши Тимошенкова. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Здание еще в 2016 году признали непригодным для жизни, однако выселить жильцов планировали только в 2036 году. В ходе проверки выяснилось, что состояние дома с годами только ухудшается.
Если в 2019 году износ составлял 81%, то по итогам экспертизы, проведенной в октябре 2025 года по инициативе одного из собственников, он достиг 85%. Специалисты зафиксировали аварийное состояние фундамента, стен, перекрытий, крыши и инженерных коммуникаций. Сделан вывод, что эксплуатация здания несет угрозу жизни и здоровью людей.
Прокурор обратился в суд с требованием признать незаконным распоряжение администрации города, установившее длительный срок расселения. Суд согласился, что ожидание до 2036 года не отвечает требованиям безопасности.
Решение суда обязывает мэрию установить новый, разумный срок расселения в пределах текущего и следующего финансовых лет. Исполнить решение необходимо в течение месяца после его вступления в законную силу.
