В Омской области выберут лучшего воспитателя года

В Омской области стартовал очный тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Мероприятие проходит в детском саду № 292 и входит в национальный проект «Молодежь и дети».
Заочный этап, завершившийся в феврале, собрал 36 участников из всех муниципальных районов и Омска. Педагоги представили видеовизитки и записи занятий с детьми. В очном туре соревнуются воспитатели из Москаленского, Полтавского, Нововаршавского, Марьяновского, Калачинского, Тарского, Черлакского районов и областного центра.
Участникам предстоит провести открытые занятия с воспитанниками и просветительские мероприятия для родителей. По итогам первого очного этапа жюри отберёт пятерку лучших. Финал состоится 2 апреля в Институте развития образования Омской области, где конкурсанты выступят с публичной презентацией профессионального опыта.
Победитель, набравший наибольшее количество баллов, получит премию губернатора Омской области и право представлять регион в финале Всероссийского конкурса. Такая система отбора позволяет выявить наиболее талантливых педагогов и распространить передовой опыт работы с дошкольниками.
Конкурсная программа включает оценку методических разработок, коммуникативных навыков и способности выстраивать диалог с семьями воспитанников. Эксперты уделяют внимание инновационным подходам в образовании и умению создавать развивающую среду для детей раннего возраста.
