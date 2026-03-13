В Омской области выберут лучшего воспитателя года

Заочный этап, завершившийся в феврале, собрал 36 участников из всех муниципальных районов и Омска. Педагоги представили видеовизитки и записи занятий с детьми. В очном туре соревнуются воспитатели из Москаленского, Полтавского, Нововаршавского, Марьяновского, Калачинского, Тарского, Черлакского районов и областного центра.