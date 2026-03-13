Ричмонд
Улицы Калининграда после зимы начали мыть с шампунем

Для этого необходима устойчивая положительная температура.

Городские службы начали весеннюю мойку улиц Калининграда. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова во время рабочего выезда в четверг, 12 марта.

Проезжую часть и обочины очищают специальным шампунем, а также используют щётки. Для этого переоборудовали коммунальную спецтехнику.

«Уже три дня моем улицы с шампунем. Почему не делаем это ночью? Пока ещё по ночам низкая температура, чтобы не создавать ледяную корку, работаем днём», — отметила Дятлова.

По её словам, уборка улиц нужна, чтобы очистить их от песка, который использовали для обработки дорог в зимний период. После таяния снега он остаётся на проезжей части. «Ждём дождь, который тоже поможет нам помыть город», — заявила глава администрации.