Багреева: доля среднесрочных контрактов в закупках Москвы выросла до 27%

Одновременно с ростом доли среднесрочных контрактов, сокращается доля краткосрочных, сроком исполнения до одного года — по словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, за прошлый год их доля снизилась с более чем половины до трети. Как отметил глава департамента, в дальнейшем такие контракты будут использоваться только для обеспечения нерегулярных потребностей московских заказчиков, например, для проведения ремонта или закупки высокотехнологичного оборудования.