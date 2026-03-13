Ричмонд
Источник: Аргументы и факты

По итогам 2025 года Москва увеличила долю среднесрочных контрактов в общем объеме городских закупок с 20 до 27%. О преимуществах контрактов сроком исполнения 2 — 3 года рассказала заммэра города, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Как отметила заммэра, среднесрочные создают возможности для развития предпринимательства и способствует эффективному управлению ресурсами, их заключение выгодно как госзаказчикам, так и бизнесу.

«Они помогают государственным и муниципальным организациям рассчитывать закупки на длительный период, рационально распределять бюджет и получать необходимые товары или услуги непрерывно в течение двух-трех лет. Для предпринимателей увеличение сроков исполнения контрактов означает гарантированные заказы и предсказуемый доход, что позволяет им уверенно планировать свою деятельность на несколько лет вперед и дает возможности для роста и развития», — отметила Багреева.

По словам заммэра, в Москве среднесрочные контракты заключают в важнейших для города отраслях — от ЖКХ и благоустройства до транспорта и соцсектора. В перечне товаров, работ и услуг, по которым заключают такие контракты, содержится 147 наименований, в числе которых продовольственные товары, автозапчасти, банковские услуги, юридический консалтинг и многое другое.

Одновременно с ростом доли среднесрочных контрактов, сокращается доля краткосрочных, сроком исполнения до одного года — по словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, за прошлый год их доля снизилась с более чем половины до трети. Как отметил глава департамента, в дальнейшем такие контракты будут использоваться только для обеспечения нерегулярных потребностей московских заказчиков, например, для проведения ремонта или закупки высокотехнологичного оборудования.

«Переход на более длительный срок исполнения контрактов позволит в том числе снизить трудозатраты и оптимизировать нагрузку на специалистов контрактных служб», — подчеркнул Пуртов.

Напомним, что контрактная система Москвы является одной из самых эффективных — столица много лет подряд возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок. Больше информации о закупках и экономике Москвы можно найти в официальном канале комплекса экономической политики столицы в мессенджере MAX.