Житель Волгограда заплатит 1,3 млн рублей за слив отходов у Себрово

Суд поставил точку в истории с загрязнением земли рядом с поселком Себрово в Волгоградской области. Местному жителю придется выложить из кармана крупную сумму — 1 миллион 300 тысяч рублей. Именно в такую цену экологи оценили вред, который гражданин нанес почве региона.
Все началось с того, что инспекторы Росприроднадзора обнаружили незаконный сброс жидких бытовых отходов. Грязную работу проделали на машине, оформленной на гражданина Вдовина. Он просто сливал нечистоты прямо на землю. Лабораторные анализы сразу показали превышение допустимых норм вредных веществ. Пятно загрязнения растянулось на 168,25 квадратного метра.
Сначала нарушителю предложили решить вопрос миром и добровольно возместить ущерб. Вдовин от оплаты отказался. Тогда ведомству пришлось идти в арбитражный суд. Там требования экологов поддержали в полном объеме. Теперь гражданину предстоит заплатить 1,3 миллиона рублей компенсации.
Это уже второе громкое экологическое дело в регионе за последнее время: ранее тот же суд оштрафовал ИП Шарова на 10,8 миллиона рублей за неуплату экосбора. Власть дает понять: мусорить дорого, а игнорировать предписания — еще дороже.
