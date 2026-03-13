Житель Волгограда заплатит 1,3 млн рублей за слив отходов у Себрово

Это уже второе громкое экологическое дело в регионе за последнее время: ранее тот же суд оштрафовал ИП Шарова на 10,8 миллиона рублей за неуплату экосбора. Власть дает понять: мусорить дорого, а игнорировать предписания — еще дороже.