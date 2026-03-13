Ричмонд
Красноярец прокалывал колеса машин, мешающих ему бегать (видео)

42-летнего жителя Красноярска задержали по подозрению в повреждении автомобилей в Северном.

42-летнего жителя Красноярска задержали по подозрению в повреждении нескольких автомобилей в Северном.

С января по март 2026 года в полицию поступило 9 сообщений от жителей микрорайона о том, что неизвестный поцарапал их машины, припаркованные во дворах жилых домов, и проткнул колеса.

«Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина объяснил свой поступок тем, что протыкал шилом шины и царапал только те автомобили, которые ему мешали во время пробежки. Свою вину злоумышленник полностью признал», — рассказали в МУ МВД.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все пострадавшие и решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

