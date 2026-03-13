Красноярец прокалывал колеса машин, мешающих ему бегать (видео)

«Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина объяснил свой поступок тем, что протыкал шилом шины и царапал только те автомобили, которые ему мешали во время пробежки. Свою вину злоумышленник полностью признал», — рассказали в МУ МВД.