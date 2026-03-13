Более 130 тысяч яиц привезли в Красноярский край из Узбекистана

Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль очередной партии инкубационных куриных яиц. Более 136 тысяч яиц привезли из Узбекистана на одну из птицефабрик Красноярского края с целью дальнейшего выращивания. Эксперты исследовали яйца на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, а также провели влажную дезинфекцию. В ходе проведения документарного и физического контроля нарушений требований законодательства РФ и Евразийского экономического союза не установлено, — добавили в пресс-службе ведомства. По информации Россельхознадзора, с начала текущего года в регион поступило четыре партии инкубационных яиц — всего более 572 тысяч штук. Напомним, что с начала марта текущего года из Красноярского края в Китай вывезли больше двух тысяч тонн рапсового жмыха.