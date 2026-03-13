Ричмонд
Более 130 тысяч яиц привезли в Красноярский край из Узбекистана

Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль очередной партии инкубационных куриных яиц. Более 136 тысяч яиц привезли из Узбекистана на.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль очередной партии инкубационных куриных яиц. Более 136 тысяч яиц привезли из Узбекистана на одну из птицефабрик Красноярского края с целью дальнейшего выращивания. Эксперты исследовали яйца на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, а также провели влажную дезинфекцию. В ходе проведения документарного и физического контроля нарушений требований законодательства РФ и Евразийского экономического союза не установлено, — добавили в пресс-службе ведомства. По информации Россельхознадзора, с начала текущего года в регион поступило четыре партии инкубационных яиц — всего более 572 тысяч штук. Напомним, что с начала марта текущего года из Красноярского края в Китай вывезли больше двух тысяч тонн рапсового жмыха.