«Идеал женственности»: Александр Лукашенко поздравил Ирину Алферову с юбилеем

В поздравительном адресе глава государства отметил уникальный талант и многогранность личности именинницы.
«Созданные Вами запоминающиеся образы стали для миллионов поклонников идеалом женственности и красоты, снискали настоящую народную любовь», — говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой президента.
Президент подчеркнул особое отношение белорусских зрителей к творчеству актрисы, которое способствует укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Беларусью.
Глава государства пожелал народной артистке доброго здоровья, вдохновения, счастья и благополучия.
От Новосибирска до всесоюзного признания
Ирина Алферова появилась на свет 13 марта 1951 года в Новосибирске в семье юристов, прошедших Великую Отечественную войну. Еще школьницей она занималась в театральной студии при Доме ученых новосибирского Академгородка.
Интересный факт: в 1968 году 17-летняя Ирина стала участницей первого в СССР конкурса красоты «Мисс Интеграл», проходившего в Академгородке 8 марта. В жюри тогда входил известный бард Александр Галич. Алферова завоевала титул «Мисс Пресса», а свое яблоко, которое по условиям конкурса нужно было отдать сопернице, сочтя ее лучше себя, будущая звезда просто съела.
В том же году она отправилась в Москву поступать в ГИТИС. «Вместе с мамой я приехала в Москву поступать в театральный институт — с косичками с голубыми бантами, в платье с белым воротничком и с куклой в руках», — вспоминала актриса в одном из интервью.
Звездные роли и признание
Всесоюзную известность Алферовой принесла роль Даши Телегиной в телеэпопее «Хождение по мукам» (1977). Однако подлинную всенародную любовь ей подарил образ Констанции Бонасье в культовом фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978). Интересно, что режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич изначально не планировал снимать Алферову, но руководство «Госкино» настояло на ее кандидатуре.
Вместе со своим вторым мужем, легендарным актером Александром Абдуловым, она снялась в мелодрамах «С любимыми не расставайтесь» (1979) и «Предчувствие любви» (1982). Всего фильмография актрисы насчитывает более 60 ролей, включая работы в картинах «ТАСС уполномочен заявить…» (1984), «Василий Буслаев» (1982), «Ермак» (1996) и современных проектах — «Елки-2», «Елки-5».
Театр и признание заслуг
С 1976 по 1993 год Алферова служила в легендарном «Ленкоме», а с 1993 года и по настоящее время является ведущей актрисой Московского театра «Школа современной пьесы». На его сцене она занята в спектаклях «Толстого нет», «На трубе», «Шинель», «Самая-самая», «Секреты мужчин среднего возраста».
В 2007 году актрисе было присвоено звание народной артистки РФ. Она также награждена орденом Дружбы (2011) и орденом Почета (2017) за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства.
Личная жизнь
Ирина Алферова была замужем трижды. От первого брака с болгарским дипломатом Бойко Гюровым у нее есть дочь Ксения Алферова (род. 1974), также ставшая актрисой.
С Александром Абдуловым актриса прожила с 1976 по 1993 год. В 1995 году она вышла замуж за актера Сергея Мартынова, с которым воспитывала троих детей: родную дочь Ксению и двоих приемных — детей Сергея от предыдущего брака.