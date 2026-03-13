Мошенники придумали новый способ обмана родственников военнослужащих

Злоумышленники начали звонить родственникам российских военнослужащих и, выдавая себя за сотрудников морга, сообщать о гибели близкого человека. Об этом предупреждает официальный Telegram-канал УБК МВД России.
Далее под предлогом организации передачи личных вещей погибшего они просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС‑сообщения — якобы для подтверждения согласия на отправку вещей.
«Данная схема направлена на родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также на людей, которые могли потерять связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий», — говорится в публикации.
В ведомстве напоминают, что ни одно официальное учреждение не будет запрашивать СМС‑коды по телефону.
Ранее сообщалось, что мошенники используют новую схему обмана с программами для «ускорения приложений», «разблокировки интернета» и «снятия ограничений».