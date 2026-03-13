Аферисты выманивают коды из СМС у родственников погибших бойцов СВО

Мошенники начали использовать новую схему обмана родственников военнослужащих. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Злоумышленники звонят людям и представляются сотрудниками морга. Они сообщают, что близкий человек якобы погиб на СВО, и предлагают передать его личные вещи.
После этого мошенники просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС. Они объясняют это тем, что код нужен для подтверждения отправки вещей.
В МВД подчеркнули, что подобные звонки рассчитаны на родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих. Также аферисты могут звонить людям, которые потеряли связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий.
Правоохранители напомнили, что сотрудники больниц и моргов никогда не просят сообщать коды из СМС. Граждан призывают не передавать личные данные неизвестным и проверять информацию только через официальные источники.
Эксперты также отмечают рост других видов мошенничества. Так, количество схем при аренде и сдаче жилья в России за январь и февраль 2026 года выросло на 26 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Специалисты проанализировали объявления на крупных онлайн-площадках и выяснили, что от 9 до 11 процентов новых предложений аренды в больших городах могут иметь признаки мошенничества.
