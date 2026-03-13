Часть пенсионеров в апреле получит повышенную надбавку к пенсии

Важно учитывать, что увеличение фиксированной выплаты возможно только по одному основанию. То есть, если человек сначала получил инвалидность I группы, а затем достиг возраста 80 лет, повторное двойное увеличение фиксированной части пенсии не происходит. Также, стоит помнить, что удвоение фиксированной выплаты не распространяется на лиц, получающих социальную пенсию, даже если им исполнено 80 лет.