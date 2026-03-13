Часть пенсионеров в апреле получит повышенную надбавку к пенсии

Законодательство предусматривает двойное увеличение фиксированной части страховой пенсии по старости для этих специальных категорий. Как только человек достигает 80-летнего возраста или получает статус инвалида I группы, его фиксированная часть пенсии автоматически удваивается, сообщает ИА DEITA.RU.
Это означает, что размер ежемесячных выплат становится значительно выше, что помогает компенсировать растущие расходы на медицинское обслуживание, уход и другие важные потребности в пожилом возрасте. На сегодняшний день, начиная с января 2026 года, фиксированная часть страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рублей.
После применения меры по удвоению, установленной законом, эта сумма увеличивается до 19 169,38 рублей, что дает пенсионерам прибавку почти в десять тысяч рублей к ежемесячным выплатам. Такие дополнительные средства позволяют значительно улучшить жизненные условия пожилых людей и обеспечить доступ к необходимым медицинским услугам и уходу.
Кроме этого, для пенсионеров старше 80 лет предусмотрена отдельная надбавка за уход, она сегодня составляет 1 413,86 рублей. Эти пенсии и надбавки назначаются без необходимости подачи заявлений — все данные поступают в Социальный фонд в автоматическом режиме через межведомственное взаимодействие, что существенно упрощает процедуру получения льгот.
Важно учитывать, что увеличение фиксированной выплаты возможно только по одному основанию. То есть, если человек сначала получил инвалидность I группы, а затем достиг возраста 80 лет, повторное двойное увеличение фиксированной части пенсии не происходит. Также, стоит помнить, что удвоение фиксированной выплаты не распространяется на лиц, получающих социальную пенсию, даже если им исполнено 80 лет.