Рок-легенды оживут в Москве на фестивале #1976fest

28 марта в Москве пройдет музыкальный фестиваль #1976fest. Он позволит погрузиться в атмосферу 1976 года, который считается последней вершиной эпохи классического рока.
Мероприятие организует портал Beatles.ru, который более 20 лет устраивает тематические фестивали по знаковым годам в истории музыки. На этот раз зрителей ждет пятичасовое путешествие сквозь хиты 1970‑х.
На сцене выступят пять трибьют‑групп. Каждая представит программу, посвященную одной из легенд рока. Фестиваль построен на пяти культовых альбомах, которым в 2026 году исполняется 50 лет.
Московский коллектив Time Arrow исполнит хиты Eagles, включая легендарную Hotel California. Tea For Four целиком сыграет Presence Led Zeppelin. Программа Rainbow Rising в исполнении новосибирской группы Flashback впервые прозвучит в этом году на столичной сцене. Гости смогут услышать культовую пластинку в живом исполнении. Father McKenzie подарит зрителям звучание ELO, а The Speed Sounds под управлением Сергея Гуцана передаст настроение 1976‑го через песни с альбома Wings at the Speed of Sound.
Проведет фестиваль Виктор Гусев — спортивный комментатор и ценитель классического рока 70‑х. Действие развернется в клубе BASE, оборудованным современным звуком и светом. Начало концерта — в 17:00 по московскому времени.
Билеты доступны в трех категориях: танцпартер, VIP и VIP входной. Стоимость может вырасти к дате мероприятия.