Рок-легенды оживут в Москве на фестивале #1976fest

Московский коллектив Time Arrow исполнит хиты Eagles, включая легендарную Hotel California. Tea For Four целиком сыграет Presence Led Zeppelin. Программа Rainbow Rising в исполнении новосибирской группы Flashback впервые прозвучит в этом году на столичной сцене. Гости смогут услышать культовую пластинку в живом исполнении. Father McKenzie подарит зрителям звучание ELO, а The Speed Sounds под управлением Сергея Гуцана передаст настроение 1976‑го через песни с альбома Wings at the Speed of Sound.