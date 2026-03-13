Авиакомпания NordStar обновила мобильное приложение

«Обновленное приложение создано для того, чтобы цифровая часть путешествия была такой же удобной, как и сам перелет. Оно помогает ориентироваться, принимать решения и чувствовать уверенность на всем маршруте — от планирования до посадки на борт. Авиакомпания продолжает развивать цифровые и офлайн-сервисы, учитывая потребности разных поколений путешественников. Для одних важна скорость и технологии, для других — простота, для третьих — внимание к деталям. Авиакомпания NordStar стремится объединить эти ожидания в едином стандарте обслуживания, который остается современным и при этом ориентирован на человека», — отмечают представители NordStar.