Авиакомпания NordStar обновила мобильное приложение

Авиакомпания NordStar представила самое масштабное изменение мобильного приложения за последние 8 лет.
Приложение должно стать полноценной частью путешествия, чтобы помочь ориентироваться, спланировать поездку на всех этапах и чувствовать себя увереннее в пути. В компании считают, что само путешествие начинается не в аэропорту, а в тот момент, когда пассажир открывает приложение. Поэтому команда NordStar создала приложение с простым интерфейсом, где каждый элемент помогает сделать путь понятным и комфортным.
Главная страница динамично подстраивается под задачи пользователя, предлагая рекомендации, быстрые действия и универсальный поиск. Ключевой элемент — личный кабинет. В нем собраны:
полетные документы, контакты, данные попутчиков, звезды и статусы программы лояльности.
Таким образом профиль пользователя стал единым центром управления, упрощающим доступ ко всем сервисам. Это делает работу с приложением логичной и цельной.
В приложении авиакомпании NordStar появилась система уведомлений. Приложение отправляет только действительно важные напоминания:
о времени вылета, начале регистрации и посадки, изменениях маршрута, персональных предложениях.
После посадки пассажир получает информацию о доступных развлечениях на борту. Уведомления стали инструментом поддержки, а не источником лишней информации.
«Обновленное приложение создано для того, чтобы цифровая часть путешествия была такой же удобной, как и сам перелет. Оно помогает ориентироваться, принимать решения и чувствовать уверенность на всем маршруте — от планирования до посадки на борт. Авиакомпания продолжает развивать цифровые и офлайн-сервисы, учитывая потребности разных поколений путешественников. Для одних важна скорость и технологии, для других — простота, для третьих — внимание к деталям. Авиакомпания NordStar стремится объединить эти ожидания в едином стандарте обслуживания, который остается современным и при этом ориентирован на человека», — отмечают представители NordStar.
