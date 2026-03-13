Мошенники представляются моргом и выманивают СМС-коды у родственников военных

Мошенники начали использовать новую схему обмана родственников военнослужащих. По данным управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК), злоумышленники представляются сотрудниками морга и утверждают, что близкий человек якобы погиб. Об этом сообщает МВД РФ.
Сотрудники УБК уточнили, что мошенники просят родственников назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС, якобы для подтверждения согласия на передачу личных вещей умершего. По их словам, такая схема нацелена на людей, потерявших связь с близкими или родственниками военнослужащих, погибших или пропавших без вести.
В киберполиции подчеркнули, что доверять следует только официальным источникам информации, а личные данные и коды подтверждения никогда нельзя сообщать неизвестным лицам. Сотрудники медицинских учреждений, отметили в МВД, никогда не запрашивают коды из СМС.
В УБК напомнили, что подобные случаи представляют серьезную угрозу, и призвали граждан быть бдительными, особенно если речь идет о трагических событиях и близких людях, находящихся в зоне боевых действий, передает ТАСС.
Ранее эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко сообщил, что злоумышленники теоретически могут взломать умные колонки и использовать их для сбора информации о происходящем в доме. По его словам, риск появляется в случае, если хакеры получают доступ к устройству или аккаунту, к которому оно привязано.