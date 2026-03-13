Огромная дыра на Солнце уже сегодня вызовет магитные бури

«Вслед за этим должны начать расти и геомагнитные индексы», — говорится в сообщении.
Корональная дыра, являющаяся причиной бури, имеет достаточно большой размер и странную форму, подобную «гигантскому разлому». Она существует достаточно давно — не менее месяца. В прошлый раз образование вызвало магнитные возмущения среднего уровня.
Ожидается, что первые бури настигнут нашу планету уже ближе к полуночи. Вполне вероятны полярные сияния.
Ранее москвичей призвали не расслабляться из-за мартовской оттепели. По словам синоптика, на город обязательно обрушатся заморозки, причём в самое ближайшее время.
