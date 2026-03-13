Огромная дыра на Солнце уже сегодня вызовет магитные бури

Уже сегодня вечером ожидаются магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН). Рост скорости набегаюшего на Землю солнечного ветра продлится в течение суток.