Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Ирана по футболу хлопнула дверью после неуместного заявления Трампа

Сборная Ирана по футболу заявила, что никто не имеет права исключать иранских спортсменов из международных соревнований.

Сборная Ирана по футболу заявила, что никто не имеет права исключать иранских спортсменов из международных соревнований. Так команда ответила на слова президента США Дональда Трампа, которые ранее процитировал «МК».

Ранее хозяин Белого дома заявил, что спортсменам из Ирана не место на предстоящем чемпионате мира. В иранской сборной ответили, что исключать участников нельзя, а страна-организатор должна прежде всего гарантировать безопасность команд.

Высказывание американского президента прокомментировал и глава ФИФА Джанни Инфантино. Он заявил, что международные турниры сегодня особенно важны, потому что спорт помогает объединять людей.

Однако 11 марта стало известно, что сама сборная Ирана отказалась участвовать в чемпионате мира.

Министр спорта страны Ахмад Доньямали объяснил это продолжающимся конфликтом с США и Израилем. По его словам, на фоне военных действий и гибели мирных жителей команда не может ехать на турнир.

Он также заявил, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Читайте также: Убийц забитого из-за 5 тысяч рублей до смерти подростка задержали.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше