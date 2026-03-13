Сборная Ирана по футболу хлопнула дверью после неуместного заявления Трампа

Ранее хозяин Белого дома заявил, что спортсменам из Ирана не место на предстоящем чемпионате мира. В иранской сборной ответили, что исключать участников нельзя, а страна-организатор должна прежде всего гарантировать безопасность команд.
Высказывание американского президента прокомментировал и глава ФИФА Джанни Инфантино. Он заявил, что международные турниры сегодня особенно важны, потому что спорт помогает объединять людей.
Однако 11 марта стало известно, что сама сборная Ирана отказалась участвовать в чемпионате мира.
Министр спорта страны Ахмад Доньямали объяснил это продолжающимся конфликтом с США и Израилем. По его словам, на фоне военных действий и гибели мирных жителей команда не может ехать на турнир.
Он также заявил, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Читайте также: Убийц забитого из-за 5 тысяч рублей до смерти подростка задержали.