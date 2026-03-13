В Омском ГАУ обсудили роль инноваций в развитии университета

12 марта в Омском государственном аграрном университете прошёл профессорский форум «Технологический прорыв: наука и инновации в стратегическом развитии университета». Мероприятие состоялось в зале заседаний Учёного совета и собрало ведущих ученых вуза для обсуждения роли инновационных технологий в реализации научно-исследовательского потенциала.
Модератором форума выступила проректор по научной работе Наталья Гоман. Она отметила, что тема обсуждения является основой существования и развития университета, а все участники мероприятия непосредственно формируют лицо вуза, внедряя инновации, разработанные в рамках научных школ.
В ходе форума заслушаны шесть докладов по ключевым направлениям: стратегия развития науки в Омском ГАУ, инновационные технологии селекции, методы исследований в агрохимии, защита растений, биотехнологическая трансформация местного сырья и молочные биотехнологии для удалённых территорий. Спикерами выступили профессора и доктора наук университета, представляющие международный селекционно-генетический центр, кафедры агрохимии, агрономии, пищевой биотехнологии и ветеринарной санитарии.
Участники обсудили перспективы перехода от модели «лаборатория ради лаборатории» к модели «лаборатория под задачу». Предложено формировать междисциплинарные коллективы под конкретные запросы индустриальных партнеров с обязательным включением студентов и аспирантов. Также прозвучала инициатива ввести курс или серию мастер-классов по основам технологического предпринимательства в рамках системы наставничества «ученый — студент».
В рамках форума организована дегустация эксклюзивных образцов продукции, созданной на базе научных разработок университета. Такой формат позволяет наглядно продемонстрировать практическую ценность исследований и укрепить связь между наукой и реальным сектором экономики.
