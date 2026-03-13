В Омском ГАУ обсудили роль инноваций в развитии университета

Участники обсудили перспективы перехода от модели «лаборатория ради лаборатории» к модели «лаборатория под задачу». Предложено формировать междисциплинарные коллективы под конкретные запросы индустриальных партнеров с обязательным включением студентов и аспирантов. Также прозвучала инициатива ввести курс или серию мастер-классов по основам технологического предпринимательства в рамках системы наставничества «ученый — студент».