На капремонт парусного судна «Крузенштерн» направляют 162 млн рублей

Работы необходимо выполнить до 30 апреля 2027 года.

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота КГТУ ищет подрядчика для капитального ремонта учебного парусного судна «Крузенштерн». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 20 марта, итоги подведут на следующий день.

Согласно техзаданию, работы необходимо выполнить в два этапа: первый этап — с даты подписания контракта по 31 мая 2026 года, второй — с 1 февраля по 30 апреля 2027 года.

Капремонт судна направлен на восстановление его технико-эксплуатационных характеристик. Работы включают докование судна, очистку и окраску корпуса, дефектацию и частичную замену металлических конструкций корпуса, ремонт рулевого устройства и валовой линии, обслуживание донно-бортовой арматуры, очистку и освидетельствование танков, а также замену отдельных трубопроводов, элементов обшивки и внутренних конструкций.

В 2025 году парусник «Крузенштерн» прошёл более 22 тысяч морских миль. В течение навигации-2025 на «Крузенштерне» было проведено около сотни парусных авралов. Парусник дважды пересёк экватор и нулевой меридиан. Учебный барк совершал заходы в порты Агадир и Касабланка (Королевство Марокко), в порт Кейптаун (Южно-Африканская республика), а также в Порт-Луи (Республика Маврикий). В общей сложности за период навигации 2025 года на «Крузенштерне» прошли первую морскую практику около 420 курсантов вузов и ссузов Росрыболовства. Среди практикантов — будущие судоводители, радисты, судомеханики и электромеханики, из которых 18 девушек и 13 иностранцев (Египет, Марокко, Куба, Казахстан).

Как отметили ранее в БГАРФ, в 2026 году четырёхмачтовый учебный барк «Крузенштерн» отметит 100-летний юбилей спуска на воду.

В мае 2024 года барк «Крузенштерн» вышел в первый за четыре года рейс в море после длительных ремонтных работ, связанных с заменой главных двигателей.

