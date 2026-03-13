Туман и потепление до +15°С нагрянут в Воронежскую область

К выходным весенний температурный пик немного спадет. В субботу и воскресенье, 14-го и 15-го марта, нас ждут ясные дни с температурой в пределах +8…+13°C по области и около +10°C в столице Черноземья. Ночи останутся коварными: столбик термометра будет балансировать в районе нуля (от −3°С до +2°С). Ветер сменит направление на юго-восточное и станет чуть ощутимее — до 10 м/с.