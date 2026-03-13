Ричмонд
Туман и потепление до +15°С нагрянут в Воронежскую область

Ночная температура продолжит балансировать на грани заморозков.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие несколько дней погоду в Воронежской области будет диктовать мощный антициклон, который разгонит облака и обеспечит нам ясное небо без намека на осадки. Температура на этой неделе поднимется до +15°С, в по ночам столбик термометра будет балансировать в районе нуля. Об этом сообщается в ежедневном бюллетене погоды регионального гидрометцентра.

Ночью и ранним утром пятницы, 13-го марта, область, и особенно Воронеж, окутает густой туман. Однако уже к обеду солнце возьмет верх, прогрев воздух в регионе до впечатляющих 15  тепла. В самом городе будет около +10…+12°C. Ветер при этом останется почти незаметным, лениво поддувая с юга со скоростью 3−8 м/с.

К выходным весенний температурный пик немного спадет. В субботу и воскресенье, 14-го и 15-го марта, нас ждут ясные дни с температурой в пределах +8…+13°C по области и около +10°C в столице Черноземья. Ночи останутся коварными: столбик термометра будет балансировать в районе нуля (от −3°С до +2°С). Ветер сменит направление на юго-восточное и станет чуть ощутимее — до 10 м/с.