Умер Василий Скромный, сыгравший Макара Гусева в «Приключениях Электроника»

На 62-м году жизни скончался Василий Скромный, известный миллионам россиян по роли Макара Гусева в сериале «Приключения Электроника». Об этом сообщают aif.ru.
В окружении артиста рассказали, что причиной смерти стал рак. Больше никаких подробностей не сообщается.
«У него была онкология», — поделился знакомый актера.
Несмотря на то, что с момента выхода приключенческого детского фильма Василия Скромного знали все школьники Советского Союза, профессиональным артистом он не стал. После этого в его фильмографии появилось еще несколько ролей, сообщает «КП-Сериалы», но потом он поступил в мореходное училище. Вся его дальнейшая жизнь была связана со службой во флоте.
Как рассказывал сам Василий, он решил приобрести серьезную профессию и связать дальнейшую жизнь с флотом. В учебе больше всего ему нравилось во время навигации выходить в море на больших кораблях. А в фильме «Приключения Электроника» он не играл, а просто жил, как безбашенный конопатый мальчишка.
Накануне, напомним, скончался цирковой режиссер, хореограф и артист Валентин Гнеушев. Ему было 74 года.