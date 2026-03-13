Умер Василий Скромный, сыгравший Макара Гусева в «Приключениях Электроника»

Несмотря на то, что с момента выхода приключенческого детского фильма Василия Скромного знали все школьники Советского Союза, профессиональным артистом он не стал. После этого в его фильмографии появилось еще несколько ролей, сообщает «КП-Сериалы», но потом он поступил в мореходное училище. Вся его дальнейшая жизнь была связана со службой во флоте.