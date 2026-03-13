В музыкальном шоу на федеральном канале выступят юные омичи

Оркестр русских народных инструментов «Сибирь молодая» в составе юных дарований из ДШИ № 20 и азовской детской школы имени В. Я. Шпета исполнят музыкальные композиции для зрителей популярного телепроекта «Привет, Андрей!». Этим в своём телеграм-канале поделился мэр Омска Сергей Шелест.
14 марта в 17:50 в эфире телеканала Россия-1 представят юных омских дарований под руководством педагога — Маргариты Кашаевой. Коллектив исполнит несколько музыкальных композиций, в числе которых «Рынок» Александра Зацепина из известного классического кинофильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика».
