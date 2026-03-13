В музыкальном шоу на федеральном канале выступят юные омичи

14 марта в 17:50 в эфире телеканала Россия-1 представят юных омских дарований под руководством педагога — Маргариты Кашаевой. Коллектив исполнит несколько музыкальных композиций, в числе которых «Рынок» Александра Зацепина из известного классического кинофильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика».