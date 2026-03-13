Единый тариф на газовое ТО в Волгоградской области установят в 2027 году

В Волгоградской области в 2027 году введут единый тариф на техническое обслуживание газового оборудования. Эти изменения стали возможны благодаря новому федеральному закону о газоснабжении, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Раньше специализированные организации сами определяли стоимость своих услуг. Теперь же размер платы за ТО внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будет утверждать комитет тарифного регулирования Волгоградской области.
До конца текущего года комитет рассмотрит заявки специализированных организаций и установит единые стандартизированные тарифные ставки. А с 1 января 2027 года именно по этим ставкам специализированные компании будут рассчитывать стоимость ТО. Это нововведение призвано сделать ценообразование более прозрачным и понятным для всех жителей региона.