Единый тариф на газовое ТО в Волгоградской области установят в 2027 году

До конца текущего года комитет рассмотрит заявки специализированных организаций и установит единые стандартизированные тарифные ставки. А с 1 января 2027 года именно по этим ставкам специализированные компании будут рассчитывать стоимость ТО. Это нововведение призвано сделать ценообразование более прозрачным и понятным для всех жителей региона.