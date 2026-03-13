БЖД сказала о замене поездов Минск — Брест, назвав причину

На железной дороге на маршруте Минск — Брест будет произведена замена поездов, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Так, временно заменяются поезда на маршруте Минск — Брест и обратно из-за необходимости проведения внепланового ремонта подвижного состава. В итоге отдельные поезда межрегиональных линий бизнес-класса серии ЭПМ (электропоезда межрегиональных перевозок — Ред.) будут курсировать составами, которые сформируют из вагонов локомотивной тяги.
С 13 марта заменят поезд № 733 (отправление из Минска в 17.21 и прибытие в Брест в 21.06). С 14 марта другим составом поедет поезд № 734 (отправление из Бреста в 6.34 и прибытие в Минск в 10.41).
В БЖД обратили внимание, что из-за необходимости обеспечивать рассадку пассажиров, возможно временное отсутствие возможности покупки билетов на эти поезда в системах и пунктах продаж БЖД.
Пассажири, уже купившие билеты на эти поезда, могут получить возмещение разницы в стоимости проезда, обратившись в билетные кассы БЖД.
