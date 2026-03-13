На Земле могут начаться магнитные бури 13 марта

Уточняется, что первые магнитные бури возможны «сегодня ближе к полуночи». «При прошлом прохождении событие вызвало магнитные бури среднего уровня, в диапазоне G1-G2 (по 5-балльной шкале). Так как форма и размеры структуры не сильно изменились, то не будет большой ошибкой ожидать схожий уровень и в этот раз», — говорится в сообщении.