На Земле могут начаться магнитные бури 13 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Начало длительной серии геомагнитных возмущений ожидается в пятницу из-за сформировавшейся на Солнце корональной дыры, первые магнитные бури возможны на Земле ближе к полуночи. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Сегодня ожидается начало длительной серии геомагнитных возмущений из-за сформированной на Солнце корональной дыры», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что первые магнитные бури возможны «сегодня ближе к полуночи». «При прошлом прохождении событие вызвало магнитные бури среднего уровня, в диапазоне G1-G2 (по 5-балльной шкале). Так как форма и размеры структуры не сильно изменились, то не будет большой ошибкой ожидать схожий уровень и в этот раз», — говорится в сообщении.