EMSC: Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Центральной Турции

По данным сейсмологов, магнитуда подземных колебаний составила 5,3, что относят к категории сильных землетрясений. Эпицентр находился примерно в 46 километрах к северо-востоку от города Токат и в 21 километре от города Эрба. Очаг залегал на глубине шести километров.