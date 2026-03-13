EMSC: Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Центральной Турции

В центральной части Турции зафиксировали сильное землетрясение, сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Подземные толчки произошли в ночь на пятницу, 13 марта, в 03:35 по местному времени, совпадающему с московским.
По данным сейсмологов, магнитуда подземных колебаний составила 5,3, что относят к категории сильных землетрясений. Эпицентр находился примерно в 46 километрах к северо-востоку от города Токат и в 21 километре от города Эрба. Очаг залегал на глубине шести километров.
После основного толчка была зафиксирована серия афтершоков магнитудой до двух баллов, сообщили эксперты. Пока информации о пострадавших и разрушениях не поступало, отмечают сейсмологи.
Специалисты продолжают мониторинг региона, чтобы оценить возможные последствия подземных толчков и предупредить жителей о возможных новых афтершоках, передает сайт EMSC.
6 марта мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил о землетрясении магнитудой 4,5. Инфраструктура не была повреждена. Информации о происшествиях в ЕДДС не поступало.