1,5 тысячи волгоградцев спаслись от смертельной болезни

Случаев заражения не зарегистрировано, но расслабляться не время — лекарства от этого заболевания нет, если его симптомы уже проявились. Поэтому после контакта с животным, которое вызывает подозрение, нужно немедленно обратиться к медикам и пройти вакцинацию — это шесть инъекций в плечо. При тяжелых повреждениях также назначается антирабический иммуноглобулин.