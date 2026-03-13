1,5 тысячи волгоградцев спаслись от смертельной болезни

В волгоградском Роспотребнадзоре призывают жителей региона быть начеку: есть угроза заражения бешенством. В медорганизации обращаются все больше пациентов, подозревающих, что могли «подхватить» эту инфекцию.
С начала года зафиксировано уже 1,5 тысячи таких обращений, это на 20,4% превышает среднемноголетний уровень, бьют тревогу в надзорном ведомстве.
Случаев заражения не зарегистрировано, но расслабляться не время — лекарства от этого заболевания нет, если его симптомы уже проявились. Поэтому после контакта с животным, которое вызывает подозрение, нужно немедленно обратиться к медикам и пройти вакцинацию — это шесть инъекций в плечо. При тяжелых повреждениях также назначается антирабический иммуноглобулин.
Источниками инфекции могут быть и дикие, и домашние животные. Не стоит приближаться к лисам и волкам, енотам и барсукам, брать в руки летучих мышей и грызунов. Заразиться также могут собаки и кошки, лошади и домашний скот.
Вирус передается через укусы или царапины, а также при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистые. Особенно опасны укусы в лицо, голову, шею, кисти рук и пальцы — здесь много нервных окончаний.
Ранее эндокринолог Зухра Павлова объяснила, как врачи могли пропустить рак груди у блогера Лерчек.