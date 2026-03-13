Зоолог опроверг слухи о массовом нашествии комаров этой весной

— Нашествие комаров может начаться при условиях, что зима должна быть тёплая, положительные температуры и ранняя весна — что в этом году совсем наоборот. Из-за холодной зимы и продолжительной холодной весны у нас комаров в этом году, думаю, будет меньше, — отметил специалист.