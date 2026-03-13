Зоолог опроверг слухи о массовом нашествии комаров этой весной

В социальных сетях активно распространяются сообщения о грядущем нашествии комаров в России после холодной зимы. Авторы утверждают, что низкие температуры и высокие сугробы якобы создают идеальные условия для выживания насекомых на всех стадиях развития. Однако зоолог Владимир Гладун в беседе с «АиФ Крым» развеял эти опасения.
— Нашествие комаров может начаться при условиях, что зима должна быть тёплая, положительные температуры и ранняя весна — что в этом году совсем наоборот. Из-за холодной зимы и продолжительной холодной весны у нас комаров в этом году, думаю, будет меньше, — отметил специалист.
При этом на юге России обнаружены новые виды комаров. Насекомые способны переносить экзотические заболевания, которые ранее не были характерны для региона. Этот вид постепенно расширяется и уже охватывает южное побережье полуострова.
