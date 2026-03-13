Северянина оштрафовали за оскорбление начальника в рабочем чате в MAX

Сотрудника администрации Шурышкарского района на Ямале наказали за оскорбление руководителя. Об этом пишет Ямал 1 со ссылкой на местную прокуратуру.
Все произошло зимой прошлого года. Мужчина имел личные разногласия с начальником и, не сдержавшись, оскорбил его во время рабочего спора.
Унизительное сообщение в общем чате в мессенджере МАХ послужило основанием для обращения в суд. Мужчину признали виновным. Агрессора оштрафовали на 12 тысяч рублей.
