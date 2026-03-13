Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Северянина оштрафовали за оскорбление начальника в рабочем чате в MAX

Сотрудника администрации на Ямале наказали за оскорбление руководителя.

Сотрудника администрации Шурышкарского района на Ямале наказали за оскорбление руководителя. Об этом пишет Ямал 1 со ссылкой на местную прокуратуру.

Все произошло зимой прошлого года. Мужчина имел личные разногласия с начальником и, не сдержавшись, оскорбил его во время рабочего спора.

Унизительное сообщение в общем чате в мессенджере МАХ послужило основанием для обращения в суд. Мужчину признали виновным. Агрессора оштрафовали на 12 тысяч рублей.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.