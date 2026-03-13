Работники Красноярского края довольны руководством и не довольны зарплатами

Эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы выяснили, какие факторы, помимо уровня зарплаты, важны для работающих жителей Красноярского края. Выяснилось, что расположением офиса или промплощадки, куда нужно приходить на работу, довольны 62% работников Красноярского края, этот показатель совпадает со средним по России. Еще один важный фактор — условия труда на рабочем месте, ими довольны 50% жителей региона, тогда как в целом по стране таких 54%. Вопрос, волнующий всех сотрудников вне зависимости от принадлежности к профессии, — это перспективы развития карьеры и обучение. В крае удовлетворенность перспективами профессионального роста составляет 23,5%, тогда как в среднем по России эти оценки чуть ниже — 23%. Обучением и развитием в компаниях довольны 32% опрошенных жителей Красноярского края, в целом по стране — 26%. Главным фактором формирования лояльности сотрудников являются коллектив и отношения с коллегами: около 59% респондентов оценили эту составляющую положительно. В то же время ситуация с зарплатой, которая раньше была одним из наиболее проблемных аспектов, стала вызывать меньше негатива среди работников. Сейчас уровнем оплаты труда удовлетворены 35% жителей региона, что немного уступает среднероссийскому показателю — 37,6%. А вот позитивное отношение к руководству выражают уже 53% опрошенных, что превышает средний показатель по стране — 48,3%. Читайте также: В Красноярском крае требуется больше специалистов по кибербезопасности Для 43% работников в Красноярском крае ИИ сделал работу интереснее Работодателям Красноярского края напомнили о комфортных условиях труда для женщин 45% жителей Красноярского края хотят найти подработку До 2032 года компаниям Красноярского края потребуется 137 тысяч специалистов.