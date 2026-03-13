Электробусы вышли на 21 маршрут этой зимой

В течение 2025 года работа по улучшению транспортной доступности велась сразу по нескольким направлениям. Были скорректированы 17 маршрутов к открытию новых станций Троицкой линии метро, чтобы автобусы и электробусы подъезжали ближе к вестибюлям для удобной пересадки. Транспортное обслуживание улучшилось для 16 жилых комплексов — для этого изменили 13 маршрутов и запустили новый маршрут под номером 202. Кроме того, специалисты проанализировали доступность более 20 медицинских учреждений и скорректировали три маршрута для ее повышения. В рамках проекта «Москва — область» запустили 25 маршрутов в ближайшие города Подмосковья, на которых работают современные российские автобусы, а для комфортного ожидания транспорта в городе установили более 600 современных остановочных павильонов. Благодаря улучшению сети маршрутов современная техника подвозит пассажиров к новым объектам, а остановки переносятся ближе к пункту назначения, чтобы сократить время в пути и на пересадку.