Электробусы вышли на 21 маршрут этой зимой

Москва продолжает системную работу по развитию наземного городского транспорта, делая поездки для жителей и гостей столицы более комфортными. В городе вводятся новые маршруты и корректируются существующие, добавляются остановки, благодаря чему автобусы и электробусы курсируют по более востребованным улицам, подъезжая ближе к социальным объектам, жилым кварталам и станциям рельсового каркаса, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Только за прошедшую зиму было изменено 50 направлений наземного транспорта и запущено 12 новых маршрутов проекта «Москва — область», что существенно повысило комфорт поездок в ближайшее Подмосковье.
«Московский транспорт обеспечивает безопасные и комфортные поездки пассажиров по всей столице. Этой зимой выпустили электробусы на 21 маршрут. Инновационные машины отечественного производства помогают улучшать экологию столицы. Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин», — подчеркнул Ликсутов.
Среди наиболее важных обновлений зимнего сезона — корректировка трех маршрутов в Отрадном на северо-востоке столицы, где электробусы поехали по новому путепроводу между Юрловским проездом и Костромской улицей. В феврале для 20 маршрутов добавили 10 новых остановок и изменили три маршрута автобусов и электробусов, благодаря чему транспорт стал ближе подъезжать к новым жилым комплексам и станциям рельсового каркаса. Также в феврале скорректировали девять автобусных и электробусных маршрутов, а для пяти направлений добавились новые остановки вблизи популярных точек притяжения. Эти изменения позволили повысить качество обслуживания пассажиров, вывести транспорт на более востребованные трассы и сократить время в пути благодаря приближению остановок к станциям рельсового каркаса и жилым комплексам.
В течение 2025 года работа по улучшению транспортной доступности велась сразу по нескольким направлениям. Были скорректированы 17 маршрутов к открытию новых станций Троицкой линии метро, чтобы автобусы и электробусы подъезжали ближе к вестибюлям для удобной пересадки. Транспортное обслуживание улучшилось для 16 жилых комплексов — для этого изменили 13 маршрутов и запустили новый маршрут под номером 202. Кроме того, специалисты проанализировали доступность более 20 медицинских учреждений и скорректировали три маршрута для ее повышения. В рамках проекта «Москва — область» запустили 25 маршрутов в ближайшие города Подмосковья, на которых работают современные российские автобусы, а для комфортного ожидания транспорта в городе установили более 600 современных остановочных павильонов. Благодаря улучшению сети маршрутов современная техника подвозит пассажиров к новым объектам, а остановки переносятся ближе к пункту назначения, чтобы сократить время в пути и на пересадку.
Всего за 2025 год на автобусах и электробусах было совершено свыше 1,1 миллиарда поездок, что на 35 миллионов больше, чем в 2024 году. Работа по модернизации транспортной инфраструктуры ведется в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: большое внимание уделяется увеличению количества удобных маршрутов и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла, который станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным сообщением для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов России.
Ранее Максим Ликсутов рассказал, что запуск регулярных речных маршрутов значительно повысил транспортную доступность различных точек притяжения в Москве. Благодаря открытию первого маршрута «Киевский — Парк Фили» пассажиры получили возможность быстрее добираться до работы. Судна следуют мимо семи офисных зданий, в числе которых деловой район «Москва-Сити», а также двух крупных торговых центров.