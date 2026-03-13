ЕГЭ в Красноярском крае будут сдавать более 15 тысяч выпускников

Более 16 тысяч жителей края будут сдавать Единый государственный экзамен в 2026 году. Из них выпускников этого года — 15139 человек. Об этом министр образования края Татьяна Гридасова рассказала на круглом столе в Госдуме. Основная волна ЕГЭ начнется с 1 июня. В это день будущие абитуриенты напишут экзамены по истории, литературе и химии. Завершится ЕГЭ-2026 9 июля. Для участников будет организовано 165 пунктов проведения экзамена.