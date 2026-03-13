Ричмонд
В замороженной рыбе из METRO нашли смертельно опасные бактерии

Смертельно опасные бактерии обнаружили в замороженной рыбе на прилавке гипермаркета METRO. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, Роспотребнадзор обратил внимание на филе трески от «Вкус здоровья» в магазине на Дорожной улице. В 25-граммовом образце нашли листерии, что нарушает существующие нормативы.

Источник: Life.ru

После употребления сомнительного морепродукта возможно заразиться серьёзным инфекционным заболеванием, которое, скорее всего, приведёт к летальному исходу. Известно, что рыбу, продающуюся под данным брендом, вылавливают в водах Атлантики, замораживают и поставляют в Москву, где её дальнейшей продажей занимается ООО «МАРГТРЕЙД». Гипермаркету вынесли предостережение.

Ранее кишечную палочку обнаружили в слабосолёной форели из «Ленты». Опасные бактерии нашли всего в 0,1 грамма морепродукта. Магазину вынесли предостережение.

