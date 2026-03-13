Ричмонд
В Сеченовском университете назвали пять показателей женского здоровья

Шкляр: здоровые волосы и хорошее настроение — показатели женского здоровья.

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Здоровые волосы, регулярные менструации, хорошее настроение, здоровые дети и вес в пределах нормы являются показателями женского здоровья, рассказал РИА Новости доцент кафедры акушерства и гинекологии Сеченовского университета, гинеколог-хирург Алексей Шкляр.

«Первый — регулярные менструации. Второй — состояние кожи и волос. Третий — индекс массы тела в пределах нормальных значений», — перечислил Шкляр показатели женского здоровья.

Кроме того, по его словам, хорошее настроение и здоровые дети также являются показателями женского здоровья и здоровья семьи в целом.

«У каждой женщины должен быть свой парикмахер, стоматолог и гинеколог. Это золотое правило, которое я рекомендую всем женщинам соблюдать, тогда на долгие годы будет обеспечено и физическое здоровье, и психоэмоциональное благополучие», — заключил Шкляр.