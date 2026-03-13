В Сеченовском университете назвали пять показателей женского здоровья

«У каждой женщины должен быть свой парикмахер, стоматолог и гинеколог. Это золотое правило, которое я рекомендую всем женщинам соблюдать, тогда на долгие годы будет обеспечено и физическое здоровье, и психоэмоциональное благополучие», — заключил Шкляр.