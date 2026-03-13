ВМС США возобновили испытания электромагнитного рельсотрона

Военно‑морские силы США после многолетнего перерыва провели новую серию испытаний прототипа электромагнитного рельсотрона. Боевая стрельба состоялась на ракетном полигоне «Уайт‑Сэндс», передает Naked Science.
Информация о возобновлении тестов появилась в годовом отчёте Центра надводных боевых действий ВМС США за 2025 год. Согласно документу, испытания прошли в рамках трёхдневной кампании на полигоне «Уайт‑Сэндс». Основная цель испытаний — сбор критически важной информации о стрельбе с экстремально высокой скоростью.
В начале 2020‑х годов программа разработки рельсотрона была публично приостановлена: проект столкнулся с серьёзными техническими трудностями. Изначально установка размещалась на наземном испытательном объекте Центра надводных боевых действий ВМС в штате Виргиния. В 2019 году было принято решение перенести систему на полигон «Уайт‑Сэндс».
Теоретически установка может служить испытательной платформой для разгона различных полезных нагрузок до экстремально высоких скоростей. Однако существуют и альтернативные методы решения подобных задач — из‑за этого остаётся открытым вопрос о целесообразности использования рельсотрона для подобных задач.