ВМС США возобновили испытания электромагнитного рельсотрона

В начале 2020‑х годов программа разработки рельсотрона была публично приостановлена: проект столкнулся с серьёзными техническими трудностями. Изначально установка размещалась на наземном испытательном объекте Центра надводных боевых действий ВМС в штате Виргиния. В 2019 году было принято решение перенести систему на полигон «Уайт‑Сэндс».