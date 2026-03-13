Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После рейда в Емельяновском районе четверых мигрантов выгонят из России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Емельяновском районе Красноярского края полицейские провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства на территории складского комплекса. Четверо иностранных граждан будут принудительно выдворены из страны.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Емельяновском районе Красноярского края полицейские провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства на территории складского комплекса. Четверо иностранных граждан будут принудительно выдворены из страны.

Всего правоохранители проверили документы у 67 иностранцев. Для дальнейшего разбирательства в отдел полиции доставили 29 человек.

По итогам рейда выявили 10 административных правонарушений. Среди них — нарушения миграционных правил, предоставление недостоверных сведений при постановке на учет и несоблюдение правил пребывания в России.

В краевом МВД рассказали, что в регионе усилили контроль за пребыванием иностранных граждан и работодателями, которые привлекают иностранную рабочую силу.