Балкон больше не альтернатива холодильнику: Где в Кишинёве не будет электроэнергии — публикуем адреса

О запланированных отключениях сообщает «Premier Energy Distribution».
Работы будут вестись по следующим адресам:
Ботаника:
Бул. Дачия, 1, 999, Х. Ботева, 2a, 2/6, 999, Трандафирилор, 24 — с 08:50 до 14:00.
Центр:
Ул. 31 Августа, 78, 78a, 999, A. Пушкина, 15, Букурешть, 66/1, 999, M. Г. Бэнулеску-Бодони, 35 — с 09:10 до 16:00.
Рышкановка:
Ул. Албишоара, 18/4, 76/7, 76/8, 76/9, 76/11, 80/4, 80/5A, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/12, 84/6, M. Витязул, 12/1, 17, 18/1 — с 09:00 до 16:00.
