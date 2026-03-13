Юные боксёры Волгоградской области взяли 11 медалей на первенстве ЮФО

Две победы принесли волгоградцам не только высшие награды, но и путёвки на первенство России. Даниил Соломин уверенно выступил в категории до 48 кг, выполнил норматив кандидата в мастера спорта и стал первым, а Полина Астахова взяла золото в самой тяжёлой женской категории — до 75 кг.