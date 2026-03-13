ONA: в Омане при падении беспилотника погибли два человека

Инцидент произошел на северо-западе страны, недалеко от столицы Маската. По предварительным данным, в этом районе упали два беспилотных летательных аппарата. Один из них рухнул на территории промышленной зоны, второй — на открытой местности. На данный момент известно минимум о двух погибших, однако их количество уточняется. По информации источников, оба являются иностранными гражданами. Несколько пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают помощь.