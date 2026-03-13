Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ONA: в Омане при падении беспилотника погибли два человека

Дрон упал в промышленной зоне провинции Сухар, несколько человек получили ранения.

Источник: Комсомольская правда

По меньшей мере два человека погибли и несколько получили ранения после падения беспилотника в промышленной зоне провинции Сухар в Омане. Об этом сообщило агентство ONA со ссылкой на источник в службах безопасности.

Инцидент произошел на северо-западе страны, недалеко от столицы Маската. По предварительным данным, в этом районе упали два беспилотных летательных аппарата. Один из них рухнул на территории промышленной зоны, второй — на открытой местности. На данный момент известно минимум о двух погибших, однако их количество уточняется. По информации источников, оба являются иностранными гражданами. Несколько пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают помощь.

Ранее стало известно, что в Ираке два беспилотника совершили попытку атаки месторождения нефти «Меджнун», которое входит в число крупнейших мировых запасов нефти. По данным Shafaq News, БПЛА намеревались поразить радарную установку, но столкнулись с внешним заграждением.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше