В Госдуме предложили установить размер алиментов не ниже прожиточного минимума

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов намерен внести законопроект о минимальном размере алиментов не ниже прожиточного минимума.
Изменения затронут Семейный кодекс России. Итоговый минимальный размер алиментов будет зависеть от региона проживания.
Кроме того, парламентарий предложил закрепить норму, согласно которой государство будет выплачивать компенсацию, если родитель по объективным причинам перечислит меньшую сумму.
— Речь идет о создании в стране алиментного фонда, который возьмет на себя обеспечение детей, оставшихся без одного из родителей, и поможет разобраться с проблемой, — цитирует Миронова ТАСС.
Порядок расчета алиментов с 1 марта в России станет иным. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом в том, как это нововведение повлияет на порядок получения алиментов.
Юрист Екатерина Дерен в свою очередь предупредила, что заключенные в устной форме договоры об алиментах являются ненадежными и не гарантируют выплаты денежных средств на содержание ребенка.