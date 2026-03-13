На форуме ТИМ «Бирюса» открылили регистрацию на смену «ФинЗОЖ»

Отдельный трек подготовят для финалистов VI Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проводится при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Её финал пройдёт с 27 сентября по 2 октября в Красноярске. Для участников смена станет возможностью углубить знания и подготовиться к дальнейшим этапам. Параллельно в Сибирском федеральном университете состоится II Международная летняя школа «Территория финансовой безопасности».