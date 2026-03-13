На форуме ТИМ «Бирюса» открылили регистрацию на смену «ФинЗОЖ»

Молодых людей со всей России приглашают на образовательную смену «ФинЗОЖ», посвящённую финансовой грамотности и безопасности. Она пройдёт со 2 по 6 июля на площадке всероссийского форума ТИМ «Бирюса» в Красноярском крае.
Как рассказали в краевом правительстве, смена впервые состоялась в 2025 году и сразу вызвала большой интерес. В этом году участниками станут студенты экономических направлений, сотрудники финансовых организаций и органов власти, финалисты профильных олимпиад, молодые предприниматели.
Программа посвящена ответственным личным и общественным финансам, защите от мошенничества и развитию волонтёрства. Участники смогут поработать с экспертами, обменяться опытом и создать свои просветительские проекты.
Отдельный трек подготовят для финалистов VI Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проводится при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Её финал пройдёт с 27 сентября по 2 октября в Красноярске. Для участников смена станет возможностью углубить знания и подготовиться к дальнейшим этапам. Параллельно в Сибирском федеральном университете состоится II Международная летняя школа «Территория финансовой безопасности».
На смене также пройдёт грантовый конкурс «Росмолодёжь. Гранты». Победители смогут получить до миллиона рублей на реализацию своих идей.
Ранее мы сообщали, что красноярцы смогут бесплатно проверить лёгкие на туберкулёз с 16 по 20 марта.