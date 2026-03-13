В новосибирской ГПНТБ восстановили панно возрастом почти 40 лет

В Новосибирске завершился ремонт первого этажа Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН — объекта культурного наследия. Работы стартовали летом 2025 года. Главным событием стала реставрация монументального мозаичного панно с портретами выдающихся деятелей: Ивана Фёдорова, Михаила Ломоносова, Витуса Беринга, Екатерины Дашковой, Дмитрия Менделеева, Софьи Ковалевской, Ивана Ползунова и Григория Потанина.
Само здание библиотеки ввели в эксплуатацию в 1966 году, но мозаика появилась здесь позже — в конце 1980-х. «Над её созданием трудились киевские мастера под руководством Анатолия Зайки. Панно выполнено из кусочков смальты — цветного непрозрачного стекла глубоких тонов», — рассказали в учреждении.
Реставрацией занималась новосибирский архитектор и исследователь Полина Жиголкина. «Обсуждение будущих работ началось ещё в июне, а в сентябре она провела дефектовку: тщательный осмотр элементов, подсчёт утрат и оттенков. Далее шло взаимодействие с производителем смальты, а сама реставрация велась с ноября по январь».