В новосибирской ГПНТБ восстановили панно возрастом почти 40 лет

Само здание библиотеки ввели в эксплуатацию в 1966 году, но мозаика появилась здесь позже — в конце 1980-х. «Над её созданием трудились киевские мастера под руководством Анатолия Зайки. Панно выполнено из кусочков смальты — цветного непрозрачного стекла глубоких тонов», — рассказали в учреждении.