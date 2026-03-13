Ричмонд
Герой России Сергей Ярашев рассказал, как 68 дней оборонял позиции в ДНР

Герой России Сергей Ярашев рассказал, как ему удалось держать оборону 68 дней.

Источник: Аргументы и факты

Герой России Сергей Ярашев с позывным Маэстро рассказал, как 68 дней удерживал позиции под населённым пунктом Гришино в ДНР. Видео с 21-летним бойцом из Самары опубликовало министерство обороны РФ.

По словам военнослужащего, его регулярно снабжали боеприпасами и продуктами.

«Мне даже доставляли спальный мешок, зимнюю форму, два комплекта доставляли. Меня поддерживали максимально», — поделился Ярашев.

Он отметил, что продержаться в окружении ВСУ столько дней ему удалось благодаря усилиям всего подразделения.

«Я не могу сказать, что я прям герой-герой», — говорит боец.

Украинские боевики несколько раз атаковал позицию Сергея превосходящими силами. Ему предлагали сдаться, однако в ответ ВСУ получали отпор.

Сейчас Ярашев проходит реабилитацию в ЦВКГ им. А. А. Вишневского после ампутации ступней.

В дальнейшем он хочет продолжить службу в войсках беспилотных систем. Врачи отмечают хороший настрой и оптимизм бойца.

Ранее о детстве Героя России Ярашева рассказала его мама Татьяна Ярашева. Женщина ничего не знала о судьбе сына с 7 декабря. Сергей 68 дней выживал в районе Гришино в ДНР, пока не получил тяжёлое ранение.