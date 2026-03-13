Герой России Сергей Ярашев рассказал, как 68 дней оборонял позиции в ДНР

Герой России Сергей Ярашев с позывным Маэстро рассказал, как 68 дней удерживал позиции под населённым пунктом Гришино в ДНР. Видео с 21-летним бойцом из Самары опубликовало министерство обороны РФ.
По словам военнослужащего, его регулярно снабжали боеприпасами и продуктами.
«Мне даже доставляли спальный мешок, зимнюю форму, два комплекта доставляли. Меня поддерживали максимально», — поделился Ярашев.
Он отметил, что продержаться в окружении ВСУ столько дней ему удалось благодаря усилиям всего подразделения.
«Я не могу сказать, что я прям герой-герой», — говорит боец.
Украинские боевики несколько раз атаковал позицию Сергея превосходящими силами. Ему предлагали сдаться, однако в ответ ВСУ получали отпор.
Сейчас Ярашев проходит реабилитацию в ЦВКГ им. А. А. Вишневского после ампутации ступней.
В дальнейшем он хочет продолжить службу в войсках беспилотных систем. Врачи отмечают хороший настрой и оптимизм бойца.
Ранее о детстве Героя России Ярашева рассказала его мама Татьяна Ярашева. Женщина ничего не знала о судьбе сына с 7 декабря. Сергей 68 дней выживал в районе Гришино в ДНР, пока не получил тяжёлое ранение.