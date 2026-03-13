Научная библиотека анонсировала лекцию «Новое о русском народном костюме»

На встрече планируют рассмотреть типологии русского костюма. «Узнаем: откуда в рязанских лесах курши? Как старообрядцы пронесли прибалтийские традиции глубоко в Сибирь и Забайкалье? Как попали на зарисовки Дюрера кокошники? И ещё многое другое…», — говорится в анонсе.