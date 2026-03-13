Ричмонд
Возлюбленный онкобольной Лерчек подтвердил ее госпитализацию

Блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) положили в больницу для прохождения химиотерапии.

Блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) положили в больницу для прохождения химиотерапии. Видео с каталкой опубликовал её возлюбленный Луис Сквиччиарини.

«Сегодня нас госпитализировали в клинику, чтобы скорее завтра начать химиотерапию. Лера молодец! Настроена позитивно! И благодарна за всю вашу поддержку», — написал он.

По данным Shot, лечение начнётся 13 марта в онкологическом центре имени Блохина.

Ранее Сквиччиарини рассказал, что у Лерчек нашли метастазы в ногах. О диагнозе стало известно 8 марта — врачи обнаружили рак желудка четвёртой стадии с метастазами, также потребовалась операция на позвоночнике.

На фоне тяжёлой болезни продолжаются судебные разбирательства. Лерчек находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Её долг по налогам составляет 174 миллиона рублей. Очередное заседание суда запланировано на 16 марта, адвокаты намерены просить об отсрочке.

