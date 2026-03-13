Более 7 тысяч укусов и 47 случаев энцефалита: полная статистика по клещам в Новосибирске за 2025 год

С пробуждением клещей, которые начнут выходить из спячки с появлением первых проталин, в Новосибирске стартует комплекс профилактических мероприятий. В мэрии сообщили, что обработка пройдет на территории всех образовательных учреждений города, а также в парках, скверах и на кладбищах.