Более 7 тысяч укусов и 47 случаев энцефалита: полная статистика по клещам в Новосибирске за 2025 год

В 2025 году в Новосибирской области зафиксировано более 7 тысяч обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. Такие данные приводит Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.
Чаще всего от атак кровососущих страдали жители Советского, Заельцовского, Калининского, Октябрьского и Первомайского районов — территорий с обширными лесопарковыми зонами, где риск встречи с клещами наиболее высок.
Клещевой энцефалит в 2025 году лабораторно подтвержден у 47 человек, включая троих детей. У большинства заболевших диагностирована менингиальная форма инфекции — самая тяжелая разновидность заболевания, поражающая оболочки головного мозга.
Зафиксирован один летальный исход: скончалась пожилая женщина, которая не была привита против клещевого энцефалита.
По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, охват вакцинацией против клещевого энцефалита среди жителей города продолжает расти. На 1 января 2026 года прививки имеют почти 72% городского населения.
Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Новосибирской области Елена Пудова напоминает: вакцинация остается основным и наиболее эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита.
«Прививку можно сделать бесплатно во всех медицинских организациях, подведомственных региональному минздраву. Вакцины есть в наличии в достаточном количестве», — подчеркнула Пудова.
С пробуждением клещей, которые начнут выходить из спячки с появлением первых проталин, в Новосибирске стартует комплекс профилактических мероприятий. В мэрии сообщили, что обработка пройдет на территории всех образовательных учреждений города, а также в парках, скверах и на кладбищах.
Медики напоминают: при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в травмпункт или поликлинику для его удаления и последующего исследования. Исследование клеща на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями можно провести в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии.
Экстренную серопрофилактику (введение иммуноглобулина) проводят непривитым лицам в первые 72 часа после укуса при положительном результате исследования клеща.
ИА Сибинформ