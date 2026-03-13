Зольфагари: Авианосец «Авраам Линкольн» выведен из строя и возвращается в США

О повреждениях на «Аврааме Линкольне» также говорили посол Ирана в России Казем Джалали и источники РИА Новости, отмечая, что на судне есть повреждения. Авианосец считается одним из крупнейших кораблей американского флота и способен нести от 65 до 90 летательных аппаратов, включая истребители и вертолеты.