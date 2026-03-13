Ричмонд
Зольфагари: Авианосец «Авраам Линкольн» выведен из строя и возвращается в США

Иранские военные, по словам спикера штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, вывели из строя американский авианосец «Авраам Линкольн». Он сообщил, что корабль якобы был атакован военно-морскими силами КСИР и после повреждений покинул регион, возвращаясь в США.

Зольфагари при этом не уточнил точную дату произошедшего и не подтвердил, является ли это новой атакой на судно. Ранее иранские военные несколько раз заявляли о запуске ракет в сторону авианосца.

О повреждениях на «Аврааме Линкольне» также говорили посол Ирана в России Казем Джалали и источники РИА Новости, отмечая, что на судне есть повреждения. Авианосец считается одним из крупнейших кораблей американского флота и способен нести от 65 до 90 летательных аппаратов, включая истребители и вертолеты.

Ранее иранские власти в лице Верховного лидера Моджтабы Хаменеи заявляли о готовности к ответным действиям против США и Израиля.

8 марта власти Объединенных Арабских Эмиратов впервые нанесли удар по территории Ирана. Соответствующие действия были предприняты из-за регулярных обстрелов со стороны Тегерана.

Президент ОАЭ Заид Аль Нахайян заявил, что сейчас страна находится в состоянии войны. Власти сделают все, чтобы гарантировать безопасность жителей.

