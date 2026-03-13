В Красноярске автоледи проехала на «красный» и чуть не сбила двух детей (видео)

Однако стражи порядка выяснили, что в течение года женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. В итоге был собран материал по ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ (повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика). Теперь владелице иномарки грозит штраф в размере 7 500 рублей.