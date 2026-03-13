В Красноярске автоледи проехала на «красный» и чуть не сбила двух детей (видео)

В Красноярске автоледи проигнорировала «красный» сигнал светофора и чуть не сбила пешеходов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полка ДПС нашли видеозапись, на которой зафиксирован факт грубого нарушения правил дорожного движения на улице Линейной. На кадрах видно, как водитель автомобиля марки «Хендай» игнорирует красный сигнал светофора и проезжает по оживленному пешеходному переходу в момент, когда дорогу переходят дети.
Благодаря оперативной работе сотрудников ДПС личность нарушительницы была быстро установлена. Ею оказалась 32-летняя женщина. При общении с инспекторами автоледи признала свою вину и выразила искреннее раскаяние за содеянное нарушение.
Однако стражи порядка выяснили, что в течение года женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. В итоге был собран материал по ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ (повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика). Теперь владелице иномарки грозит штраф в размере 7 500 рублей.
В Госавтоинспекции отметили, что мониторинг соцсетей будет продолжен, а также призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, быть ответственными, внимательными и не подвергать опасности себя и окружающих.
«Безопасность на дорогах — общая задача каждого участника движения», — подчеркнули в ГАИ.
